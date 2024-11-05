Бывший замглавы Тульской области погиб из-за камина

Названа причина гибели бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова. Он скончался в возрасте 73 лет.

Непотушенный камин в дачном доме в Московской области стал причиной пожара и последовавшей за ним гибели политика, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Подмосковью.

Ранее о смерти политика сообщила региональная общественная организация "Тульское землячество". Шеденков был председателем ее совета.