Глава Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба уходит в отставку. Об этом он объявил в видеообращении к жителям региона.

"Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы – на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность", - заявил Уйба.

Ранее газета "Ведомости" писала, что до конца 2024 года в отставку могут уйти губернаторы Ростовской области Василий Голубев и Республики Коми Владимир Уйба. Голубев объявил об уходе с поста 4 ноября. Кроме того, решение об отставке принял его тамбовский коллега Максим Егоров.