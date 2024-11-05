В Екатеринбурге магазинные воришки украли 20 килограммов масла

В Екатеринбурге неизвестные пробрались в магазин "Молочное место" на улице Тверитина и украли огромное количество масла. Об этом сообщает официальный Telegram-канал магазина.

Инцидент произошел сегодня ночью. Двое, предположительно, парней разбили окно камнем, пробрались внутрь, обчистили кассу и начали собирать продукты.

Местным пабликам в магазине уточнили, что всего грабители забрали 20 кг масла, два молочных коктейля и 3 тыс. рублей налички. Они также попросили сообщить в магазин, если кто-то решит продать с рук масло ТМ "Полевское" по сходной цене. За предоставление полезной информации в "Молочном месте" обещают вознаграждение.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление уже написано. Сейчас сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Проводится проверка.