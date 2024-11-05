Мишустин прилетел в Минск на заседание совета министров Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск. Там пройдет заседание Совета министров Союзного государства. Как сообщает ТАСС, в повестку дня включено около двадцати вопросов.

В белорусской столице обсудят внедрение единых правил в области защиты прав потребителей, создание комфортных тарифов для пользователей мобильной связи и развитие пригородного железнодорожного сообщения.

Также на заседании будут говорить об организации и проведения мероприятий по совместному празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Решения вынесут на утверждение юбилейного заседания Высшего госсовета Союзного государства в декабре 2024 года. Оно будет приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.

Предыдущее заседание Совета министров Союзного государства прошло 29 ноября 2023 года в Москве.