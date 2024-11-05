Минобороны РФ: На Украине потеряли десятки источников ионизирующего излучения

На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, информация об этом содержится в докладе секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. Радиоактивные источники находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области, передает РИА Новости.

Как считают российские специалисты, у Украины нет технического потенциала создать ядерный боеприпас, но есть возможности получить "грязную бомбу".

Напомним, замглавы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев убежден, что на Украине пытаются создать "грязную бомбу". По его словам, для этого у киевского режима есть все возможности: сырье, технологии, специалисты, а для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времен.

Ранее германская газета Bild сообщила, что руководство Украины рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявлял 17 октября на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что украинские власти не собираются создавать его.