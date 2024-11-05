Госслужащий из Челябинска пойдет под суд за махинации при дорожном строительстве

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении начальника отдела технического контроля ОГКУ "Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований". Он обвиняется в получении взятки за сокрытие дефектов при ремонте дороги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 30 тыс. рублей от заместителя директора по общим вопросам ООО "УралДорСтрой" за сокрытие наличия дефектов асфальтобетонного покрытия при составлении акта отбора проб образцов асфальтобетона на объекте выполненных работ по ремонту автомобильной дороги.

Среди прочего, в октябре 2023 года он получил от сотрудника ОГКУ "Челябинскавтодор" взятку в виде смарт-часов стоимостью свыше 43 тыс. рублей за незаконное бездействие. Начальник отдела техконтроля после окончания работ не приехал на объект и не сделал отбор проб дорожно-строительных материалов, что ускорило процедуру принятия и оплаты работ по муниципальному контракту, считает следствие.

В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.