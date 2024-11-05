"Атомстройкомплекс" передал уральским ученым еще 11 новых квартир

Уральское отделение Российской академии наук получило 11 квартир различной площади и планировок в новых домах по улице Вонсовского в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге. Они были построены в 2024 году компанией "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, дома входят в состав жилого квартала "Балтийский" – с закрытым зеленым двором, магазинами и предприятиями сферы услуг на первых этажах. К концу года в квартале ожидается открытие фитнес-центра с бассейном. По стандартам девелопера, все квартиры сданы с качественной чистовой отделкой и уже готовы к проживанию.

Это далеко не первый пул квартир, которые ученые получают от "Атома". В рамках инвестиционных соглашений девелопер возводит жилье на земле, находящейся в бессрочном пользовании у Академии наук, и передает ей за это часть квартир. Академия, в свою очередь, распределяет квартиры среди уральских ученых по федеральной программе обеспечения жильем сотрудников научных организаций. Всего за эти годы "Атом" передал ученым 735 квартир в Краснолесье общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров – в том числе дом молодых ученых на 101 квартиру.

"В Краснолесье работает пять научных институтов УрО РАН: геологии и геохимии, металлургии, теплофизики, геофизики, электрофизики. Возможность предоставить молодым ученым и преподавателям комфортные квартиры в современном микрорайоне, недалеко от работы, способствует удержанию кадров в регионе и развитию уральской науки", - отметил зампредседателя УрО РАН Игорь Манжуров.

"Фактически нам удалось создать в Краснолесье академгородок, строительство которого было запланировано здесь еще в 70-е годы. Помимо жилых кварталов в шаговой доступности от рабочих мест – научных институтов – мы стремимся предусмотреть максимум возможностей для строительства объектов инфраструктуры. Совместными усилиями с УрО РАН в микрорайоне были построены улица Михеева от улицы Краснолесья до улицы Вонсовского, часть бульвара Семихатова, два детских сада на 300 мест. Запроектирована школа на 1125 учеников – проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, а УрО РАН сформировало и передало в федеральную собственность земельный участок для ее размещения", - рассказал директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Прямо сейчас "Атомстройкомплекс" совместно с Ботаническим садом УрО РАН работает над концепцией благоустройства нового парка в Краснолесье площадью 16 га – это сопоставимо с площадью парка Зеленая роща в центре Екатеринбурга. На зеленой территории предполагается обновить спортивные и детские площадки, отсыпать комфортные и безопасные дорожки, предусмотреть освещение, чтобы пользоваться зеленой зоной можно было в любое время года и в темное время суток. Планируется, что современный благоустроенный парк станет украшением микрорайона и сделает его еще более привлекательным для проживания.