Специальный рейс МЧС забрал 100 россиян из Ливана

Специальный рейс МЧС забрал около 100 россиян из Ливана. Самолет Ил-76 уже вылетел из Бейрута с гражданами РФ и членами их семей, которые пожелали покинуть зону конфликта, сообщили в ведомстве.

"Эвакуация проводится по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - написано в сообщении.

Также указывается, что подразделения МЧС продолжают работу по обеспечению безопасности граждан и оказанию необходимой помощи тем, кто оказался в сложной ситуации за границей.

О начале эвакуации россиян из Ливана объявили 3 октября. В тот день из Бейрута в Москву прибыли 60 человек.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. Там более миллиона человек стали беженцами.