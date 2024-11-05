05 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Жители Березников топят снег и жалуются на организацию подвоза воды

В городе Березники, который остался "обезвоженным" из-за непогоды, жители жалуются на нарушение графика подвоза питьевой воды, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация опубликовала график подвоза воды на 5 ноября в своих официальных социальных сетях. В комментариях под постом много жалоб на неудобство графика, а также на несоблюдение расписания.

"Вчера тоже был график. А воды не было", "Ломоносова, 131 - водовозка не появилась", "Ребенок час простоял, не привезли. Издевательство над людьми!", "Еще придерживаюсь этого расписания, а то будет как вчера. Ждали, ждали и не дождались", "Простояла в очереди у бассейна полчаса. Водовозка не пришла, сообщили, что будет в 19 часов. Люди расстроенные разошлись", - пишут интернет-пользователи.

Некоторые возмущены, что воду собираются привозить в рабочее время, когда людей нет дома. Также березниковцы сообщают, что вынуждены топить снег, чтобы получить воду.

Напомним, вечером 2 ноября из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность поврежденных участков составила до 10 километров. Из-за этого остановился водозабор "Извер", "Усолка" работает не в полную силу. Закрыты школы и группы в детских садах.

Ведутся работы по устранению последствий непогоды.

Теги: Березники, подвоз воды


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