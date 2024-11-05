Бывшая глава Гагаузии заявила о создании новой партии

В Молдавии появилась новая политическая партия. Она создана по инициативе экс-главы Гагаузии, кандидата в президенты Молдавии в первом туре Ирины Влах.

По ее словам, новая структура будет называться Республиканской партией "Сердце Молдовы", такую формулировку предложили жители. Партия будет продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых Влах участвовала с предвыборным символом "Сердце", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что после второго тура выборов лидировала действующий президент Майя Санду.