Песков: США сами не уверены в заявлениях о военных КНДР

США, выступая с утверждениями о якобы присутствии военнослужащих КНДР в России в контексте СВО, указывают, что не имеют подтверждений этим заявлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят", - цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что Кремль не комментирует такие спекуляции.

В конце октября The New York Times писала со ссылкой на украинских и американских чиновников, что несколько тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область. Об этом также заявлял представитель Белого дома США Джон Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал "спутниковые снимки, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска".