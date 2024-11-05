Делегация Госдумы во главе с Володиным приехала в Челябинск

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций и ряд депутатов 5 ноября прибыли в Челябинск. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов.

"Сегодня в Челябинске на ЧКПЗ на "Заводе роботов" состоится выездное совещание Совета Госдумы. Тема - "Законодательное обеспечение развития промышленности", - прокомментировал Наумов и выложил фотографии спускающихся с трапа самолета депутатов.

В telegram-канале Госдумы сообщается, что 5 ноября в Челябинске под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина пройдет выездное совещание Совета ГД. В нем примут участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Государственной думы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.