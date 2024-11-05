В Югре мэра заставили вернуть в бюджет незаконно выписанные самому себе премии

В Югре экс-глава сельского поселения Половинка вернет в бюджет незаконно выписанные себе ежеквартальные премии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Премии были выписаны с 2021 г. по 2022 г.

Согласно законодательству, оценивать работу главы муниципалитета, а также принимать решение о его премировании может только Совет депутатов муниципалитета. Однако глава поселения не выносил этот вопрос на рассмотрение муниципального образования и поощрял себя сам.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными и взыскать с руководителя органа местного самоуправления полученные денежные средства. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал более 80 тыс. руб.