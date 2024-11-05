Паленые кремы из ЦУМа продали жёнам Никиты Михалкова и Владимира Досталя

Жёны режиссеров Никиты Михалкова и Владимира Досталя купили дешевые кремы из ЦУМа со скидкой 70%.

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Как стало известно SHOT, 77-летней Татьяне Михалковой написала неизвестная женщина. Она представилась генеральным директором ЦУМа и сообщила, что магазин проводит ликвидацию брендовых кремов со скидкой 70% — из-за повреждённых упаковок.

Также она пообещала бонус за рекомендацию знакомым. Супруга режиссера Михалкова поверила, дала рекомендации знакомым и купила кремы. Также косметику приобрела супруга режиссера Николая Досталя и телеведущая Арина Шарапова.

Вместо дорогих кремов заказчики получили дешевые заменители. "Директор ЦУМа" на связь не выходит.

Деньги за косметику они переводили на банковскую карточку. Продукцию доставлял курьер.

Пострадавшие обратились в полицию. Точная сумма ущерба устанавливается.

Ранее на ту же схему мошенников попалась телеведущая Ляйсан Утяшева. Её помощницы оформили заказы с духами "Chanel" и кремами из "ЦУМа" со скидкой 70%. Ущерб составил более ста тысяч рублей.