Паленые кремы из ЦУМа продали жёнам Никиты Михалкова и Владимира Досталя
Жёны режиссеров Никиты Михалкова и Владимира Досталя купили дешевые кремы из ЦУМа со скидкой 70%.
Как стало известно SHOT, 77-летней Татьяне Михалковой написала неизвестная женщина. Она представилась генеральным директором ЦУМа и сообщила, что магазин проводит ликвидацию брендовых кремов со скидкой 70% — из-за повреждённых упаковок.
Также она пообещала бонус за рекомендацию знакомым. Супруга режиссера Михалкова поверила, дала рекомендации знакомым и купила кремы. Также косметику приобрела супруга режиссера Николая Досталя и телеведущая Арина Шарапова.
Вместо дорогих кремов заказчики получили дешевые заменители. "Директор ЦУМа" на связь не выходит.
Деньги за косметику они переводили на банковскую карточку. Продукцию доставлял курьер.
Пострадавшие обратились в полицию. Точная сумма ущерба устанавливается.
Ранее на ту же схему мошенников попалась телеведущая Ляйсан Утяшева. Её помощницы оформили заказы с духами "Chanel" и кремами из "ЦУМа" со скидкой 70%. Ущерб составил более ста тысяч рублей.