05 Ноября 2024
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

Эксперты УГМК-Телеком три дня обсуждали актуальные вопросы на выставке "Дорога 2024"

Сотрудники группы компаний УГМК-Телеком приняли участие в международной специализированной выставке "Дорога 2024", посвященной передовым технологиям и разработкам в области строительства, содержания и ремонта автодорог и искусственных сооружений.

Крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса страны, проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства. В этом году 11-ю по счету выставку провели в Екатеринбурге. Участие в событии приняли свыше 3 тысяч специалистов дорожного хозяйства, а инновационные разработки представили более 200 крупнейших дорожно-строительных компаний.

Сотрудник группы компаний УГМК-Телеком(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

Эксперты группы компаний УГМК-Телеком на протяжении трех дней обсуждали актуальные отраслевые вопросы и участвовали в дискуссиях в рамках деловой программы. В этом году особое внимание было уделено разработкам в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и цифрового развития отрасли, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

УГМК-Телеком имеет большой опыт установки элементов интеллектуальных транспортных систем в регионе. С 2020 года компания активно внедряет инновационный и высокотехнологичный подход к управлению дорожно-транспортной инфраструктурой Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чтобы повысить безопасность дорожного движения и качество жизни населения. Над реализацией проектов по развитию ИТС в Свердловской области работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимающихся строительно-монтажными и пуско-наладочными работами.

Международная специализированная выставка "Дорога 2024" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК-Телеком, элементы ИТС позволяют проводить мониторинг дорожной ситуации, собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов.

"В подготовке к выставке было задействовано свыше 10 сотрудников группы компаний, проделана огромная работа. Помимо успешной презентации наших продуктов, на объединенном стенде "Цифровая Эра Транспорта" мы активно участвовали в дискуссиях по вопросам повышения безопасности участников дорожного движения на дорогах страны, обменялись полезными контактами и пришли к некоторым важным соглашениям, проработкой которых сейчас будем заниматься", - рассказал заместитель директора продуктового центра по продажам ПЦ "Интеллектуальные транспортные системы" Евгений Евсеев.

Сотрудник группы компаний УГМК-Телеком(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

В завершающий день выставки представители делегации УГМК-Телеком получили диплом участника выставки, а также благодарственное письмо за поддержку и активное участие в выставке на объединенном стенде "Аллея ИТС" Ассоциации "Цифровая Эра Транспорта".

Теги: Дорога 2024, УГМК-Телеком, выставка, Екатеринбург


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