Лукашенко ждет провокаций на выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что во время избирательной кампании – вскоре в стране выберут главу государства –нельзя расслабляться. Он также счел, что возможны провокации.

"Что касается провокаций – информационных, политических и прочих – возможно. Они были, есть и будут. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам – органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше – ну и хорошо", - приводит пресс-служба белорусского лидера его слова, сказанные во время совещания по вопросам проведения выборов.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Пока кандидатов двое: действующий лидер Александр Лукашенко и глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.