Главу "Биотэка", осужденного за взятки, освободили от наказания
Преображенский суд Москвы освободил от наказания главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он указал, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного, передает РИА Новости.
В марте 2022 года сообщалось, что бизнесмен был госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии.
Напомним, в январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за взятки. Шпигеля, который эти взятки давал, приговорили к 11 годам заключения. Он не отбыл 7 лет и 4 месяца лишения свободы.