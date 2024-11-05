Главу "Биотэка", осужденного за взятки, освободили от наказания

Преображенский суд Москвы освободил от наказания главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он указал, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного, передает РИА Новости.

В марте 2022 года сообщалось, что бизнесмен был госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии.

Напомним, в январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за взятки. Шпигеля, который эти взятки давал, приговорили к 11 годам заключения. Он не отбыл 7 лет и 4 месяца лишения свободы.