В Екатеринбурге поймали подозреваемого, ограбившего учительницу в Юго-Западном лесопарке

В Екатеринбурге задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в серии грабежей. Изначально полиция искала уральца, напавшего на учительницу в Юго-Западном лесопарке, однако позднее в его квартире нашли целую гору, вероятно, чужих вещей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, инцидент с ограблением произошел 1 ноября. 45-летняя преподаватель-логопед одного из детских садов обратилась в полицию, рассказав, что около 14.00 в районе улицы Чкалова неизвестный отобрал у нее рюкзак, в котором лежали документы, банковская карта и ноутбук. Когда же пострадавшая стала сопротивляться, грабитель ударил ее в лицо, забрал вещи и скрылся.

Полиции довольно быстро удалось разыскать нападавшего. Им оказался местный житель, который ранее был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и убийство. Свою криминальную карьеру он начал еще в 1979 году и провел в местах лишения свободы в общей сложности порядка 35 лет.

Ноутбук и документы у подозреваемого изъяли, а вот 3 тыс. рублей из рюкзака подозреваемый уже успел потратить.

В квартире уральца обнаружили множество сумок и разных личных вещей, которые, предположительно, также были похищены у других екатеринбуржцев.

Полиция просит всех, кто опознал данного человека и располагает информацией о его противоправной деятельности, обращаться по телефонам +7(343)356-42-04 или 02 (102 по мобильному), а также лично в отдел полиции № 4 УМВД г. Екатеринбурга (ул. Бардина, д. 41).



В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Мужчина помещен под стражу.