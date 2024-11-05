05 Ноября 2024
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Происшествия Тульская область
Фото: официальный сайт Тульского землячества

Погиб бывший первый заместитель губернатора Тульской области

Погиб бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Ему было 73 года.

О смерти политика сообщила региональная общественная организация "Тульское землячество". Шеденков был председателем ее совета. Причина кончины не названа.

Шеденков родился в 1951 г. в поселке Подлесном города Донского Тульской области в семье шахтера. После службы в армии окончил Новомосковский филиал МХТИ имени Менделеева по специальности инженер-механик химических производств. В 1975-78 гг. работал в исполкоме горсовета, затем 10 лет возглавлял управление "Водоканал" Новомосковска. В 1989 г. получил пост главного инженера областного производственного объединения коммунального хозяйства.

С 1991 г. – глава администрации Новомосковска и Новомосковского района. С 1996 г. – руководитель аппарата – первый заместитель губернатора Тульской области. Затем Шеденков перешел на работу в исполнительную власть Москвы и работал заместителем, первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа, заместителем начальника финансово-хозяйственного управления Мэрии города Москвы. После выхода на пенсию продолжал большую общественную работу в "Тульском землячестве", поддерживал постоянную связь с Новомосковском.

Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков (2024)|Фото: официальный сайт Тульского землячества

Теги: Станислав Шеденков, смерть, заместитель губернатора


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