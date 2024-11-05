Украина: в Курской области якобы произошло первое боевое столкновение ВСУ и военных КНДР

Украина заявила об ударе по солдатам КНДР в Курской области. Так сказал представитель совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Financial Times.

Подробности пока неизвестны.

В конце октября западные СМИ, ссылаясь на украинскую пограничную службу, уже писали о подобном "первом ударе".

В конце октября "The New York Times" писала со ссылкой на украинских и американских чиновников, что несколько тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область. Об этом также заявлял представитель Белого дома США Джон Кирби.

Российские власти эти сообщения не подтверждали. В МИД РФ заявляли, что местонахождение северокорейских военных следует уточнять у властей этой страны.

Детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей стали известны в конце октября. О них рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что КНДР серьезно относится к договоренностям с РФ, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, предполагающей оказание военной помощи.