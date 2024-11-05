ФАС выявила дорожный картель на 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картель в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено дело в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".

Организации подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области.

"Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей", - сообщает ФАС.

В марте "Ростовавтодор" и ООО "Строитель" оплатили штраф в размере 229 млн рублей. ФАС признала компании виновными в картельном сговоре с целью поддержания цен на торгах в 2022 году. Сумма заключенных контрактов составила более 1,9 млрд рублей.