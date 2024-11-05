Живые новогодние елки в этом году будут стоить около 10 тысяч рублей

Новогодние елки в этом году подорожают на 10–20%. Как сообщает "Парламентская газета", особенно рост цен скажется на сегменте премиальных импортных пихт

Зимой 2023 года сосны и ели продавали в среднем за 1000 рублей за метр. По прогнозам экспертов, в этом декабре они обойдутся покупателям в 1200—1500 рублей.

Причины подорожания изданию объяснил владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев. По его словам, благородные премиальные пихты из Европы — Дании, Австрии, Польши, Германии - едут в Россию обходными путями через Казахстан и сопредельные страны. Поэтому их стоимость определяется издержками на логистику. Кроме того, в конечную цену для потребителя закладываются колебания курса.

Также подорожают российские елки и сосны. Их стоимость зависит от цены топлива, складских помещений и роста зарплат в питомниках и у заготовителей.

"Традиционно к нам придет обычная русская елка из Пермского края, русская сосна из Самары и Челябинской области", — рассказал Пухарев.

По словам экспертов, дефицита елок не будет. Массовая торговля новогодними деревьями начнется уже 20 декабря. Пик спроса традиционно ожидается на выходных — в этом году они выпадают на 21—22 и 28—29 декабря.