Четверым россиянам вменили кражу имущественного комплекса Минобороны

Озвучены обстоятельства кражи еще одного имущественного комплекса Минобороны России. Преступление вменяют бывшим начальнику управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николаю Грачеву, конкурсному управляющему ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексею Асташкину, гражданину Евгению Потапову и бизнесмену Сергею Овчинникову.

Следователи полагают, что в 2021 г. Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова во время банкротства подведомственного Минобороны "Строительного управления Московского региона" через подложные торги похитили имущественный комплекс в Москве. Он состоит из 24 объектов недвижимости ценой в 700 млн руб.

Ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе. Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей, сообщает СКР.