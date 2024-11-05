Неоднократно судимый рецидивист устроил поножовщину в тагильском баре

В одном из баров Нижнего Тагила убили посетителя. Задержан неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 9 октября в баре по улице Зари. Пьяный 43-летний клиент вступил в конфликт с другим посетителем заведения – 45-летним мужчиной. В ходе ссоры первый выхватил принесенный с собой нож и несколько раз ударил им оппонента в область живота. Раненый мужчина скончался в больнице.

После поножовщины злоумышленник ушел к себе домой, по пути выкинув орудие убийства на улице. В дальнейшем на его след вышли силовики, и предполагаемый убийца был задержан. Нож был найден и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, уралец, который совершил столь дерзкое преступление в общественном месте, ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

"Так, в 2001 году он был осужден к условному лишению свободы за совершение кражи. Уже на следующий год, не вняв условному сроку, он совершил гораздо более тяжкие деяния – преступление сексуального характера и убийство, за что был приговорен Свердловским областным судом к 22 годам лишения свободы. Отбыв это наказание, гражданин так и не смог завязать с криминальным прошлым, поэтому в 2023 году вновь попался на краже, его осудили к 10 месяцам колонии. Вышел из мест лишения свободы он лишь за пять дней до нынешнего убийства. Пребывание его на воле, не отягощенное новыми преступными похождениями, оказалось крайне недолгим", - отметил полковник Горелых.

Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство". Теперь рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.