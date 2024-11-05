Квартиры и мотоциклы "Урал": Организаторы "Опорного края" объявили викторину для многодетных мам Свердловской области

В Свердловской области стартовал второй этап викторины "Опорный край", многочисленные победители которой уже получили квартиры, автомобили, мотоциклы "Урал" и смартфоны. Аналогичные подарки в этот раз будут вручать многодетным мамам региона, сообщают организаторы.

В викторине могут принять участие:

жительницы Свердловской области;

поощренные за рождение детей знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I, II и III степени;

принявшие участие в основном этапе познавательной Викторины "ОПОРНЫЙ КРАЙ".

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ с 5 по 15 ноября. Перейдя в специальный раздел "Регистрация участниц Дополнительного этапа Викторины" участница получит свой уникальный номер. Победительницы будут определены в День матери - 24 ноября.

Ранее мы уже показывали как выглядят квартиры-призы, которые вручали победителям первого этапа "Опорного края". Первые две из них презентовали на Вторчермете, еще несколько - в Академическом районе.