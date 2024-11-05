Жительница Первоуральска лишилась 280 тысяч рублей, пытаясь найти работу

Жительница Первоуральска потеряла крупную сумму денег, пытаясь найти работу. Ее обманули по новой мошеннической схеме.

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Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в начале октября женщина смотрела вакансии по поиску работы на различных сайтах, где оставляла свои контактные данные. 18 октября ей позвонила неизвестная, которая представилась "менеджером по подбору персонала Викторией". Звонившая предложила дистанционную работу, которая якобы заключалась в исправлении документов. Для этого надо было скачать и установить на телефон некое приложение, затем включить режим демонстрации экрана и отвечать на вопросы для заполнения анкеты.

Женщина выполнила все указания мошенницы. В ходе ответов по видео-чату с включенным режимом демонстрации экрана она зашла в личный кабинет мобильного банка, чтобы сообщить "работодателю" реквизиты счета для начисления зарплаты. Однако после разговора с псевдо-менеджером с ее банковского счета исчезли 280 тысяч рублей личных накоплений.

Пострадавшая обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, в конце лета аферисты выманили деньги у жителя Первоуральска, придумав историю с неким письмом.