Маск уличил Харрис во лжи

Бизнесмен Илон Маск высказался о словах кандидата в президенты США Камалы Харрис об отсутствии американских солдат в зоне боевых действий за рубежом. Он счел, что политик лжет.

По словам Маска, вице-президент "обладает информацией обо всех военных, находящихся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально". Поэтому ее слова были наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью, приводит ТАСС слова Маска.

Сегодня в Америке идет голосование, в результате которого Харрис может стать президентом США.