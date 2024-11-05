Французский журналист: У боксерши Хелиф было выявлено наличие тестикул

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал материал, раскрывающий информацию об боксерше Иман Хелиф, провалившей гендерный тест.Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул.

Из медицинских заключений следует, что у спортсменки нет матки и яичников, но наличествуют гонады (семенники) в паховом канале и "микропенис".

Кроме того, у Хелиф во время гормонального теста выявили типичный для мужчин уровень тестостерона, сообщает Le Correspondent.

Ранее стало известно, что Хелиф подала иск во французский суд, в котором обвинила неограниченный круг лиц в кибертравле. Среди людей, которые травили ее в сети, спортсменка упомянула Джоан Роулинг, Дональда Трампа и Илона Маска.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. В финальном поединке она сразилась с китаянкой Ян Лю.

Хелиф не предоставляет доказательств того, что генетически является женщиной, лишь призывает общество перестать травить ее в соцсетях и прессе. Отец алжирки Иман Хелиф опубликовал детские фотографии дочери, заявив, что она является женщиной и ее растили как девочку.

В 2023 году спортсменка была отстранена от одного из турниров решением Международной федерации бокса. Федерация заявляла, что она сдала тесты с уровнем тестостерона, превышающем допустимые для женщин нормы, а также у нее были выявлены мужские хромосомы.