Систему выплат военным за ранения могут изменить в зависимости от степени тяжести

Российские власти обсуждают систему выплат военным за ранения в зависимости от их тяжести. Как сообщает "Комсомольская правда", проработать вопрос дифференциации выплат ранее пообещала замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, к ней обращались с такой просьбой врачи и пациенты военного госпиталя имени Вишневского.

"Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет. Она будет меньше, чем по гибели, но выше нынешней", – сказала Цивилева.

Сейчас военный в случае ранения получает 3 млн рублей вне зависимости от степени тяжести. Как отмечает издание со ссылкой на военных, это ставит вопрос о справедливости ситуации, когда выплата не зависит от того, получили ли они легкую контузию или потеряли конечность.

"Я как командир часто задавался вопросом выплат по ранениям различной тяжести. У кого-то жизнь уже никогда прежней не будет, а кто-то в строй встает на следующий день. Тяжелое ранение — это горе не только для его бойца, но и для его семьи", — рассказал "Комсомолке" герой России Тимур Курилкин.