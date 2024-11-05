В массовом отравлении сотрудников завода в Уфе, предварительно, виноваты сотрудники пищеблока

Причиной группового случая кишечной инфекции среди работников завода ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" стала норовирусная инфекция. Как сообщает РБК Уфа, расследование Роспотребнадзора показало, что источником инфекции были сотрудники пищеблока.

Всего пострадал 21 человек, десять из них госпитализировали. Одного уже выписали.

"Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Вспышка кишечной инфекции произошла на ОДК-УМПО 3 ноября. Работу пищеблока и буфета приостановили. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии брали пробы пищевой продукции и сырья, чтобы выяснить источник заражения. Также проводилось обследование персонала.

Сегодня на предприятии сообщили, что после дезинфекции столовые работают в штатном режиме. Санитарные врачи уверяют, что угроза распространения инфекции отсутствует.