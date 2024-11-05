Мурманчане отметили День народного единства - фестивали, флеш-мобы, ярмарки и концерты

В Мурманске накануне, как и по всей стране, отметили День народного единства.

Праздничная программа в городе в сквере на улице Ленинградской началась с фестиваля национальных культур. Выставки, ярмарка, мастер-классы, фотозоны, саамский футбол и выступления представителей национальных общественных организаций создали для гостей мероприятия атмосферу сплоченности и единства российского народа.

В 13 часов там же начался митинг-концерт. Мурманчан и гостей города со сцены поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, сообщили в администрации города Мурманска.

Перед собравшимися выступили творческие хореографические и вокальные коллективы учреждений и общественных объединений заполярной столицы, а также сводный ансамбль участников проекта «Дом дружбы».

Также на празднике мурманчане провели традиционную акцию «Один флаг - одна Россия». Под песню «Широка страна моя родная» северяне развернули большое полотно российского триколора.