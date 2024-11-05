За последние сутки в Свердловской области произошло 22 пожара

В Свердловской области всего за сутки произошло 22 техногенных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По их словам, 13 возгораний были зафиксированы в жилом секторе.

Один из пожаров произошел в Тугулымском городском округе в поселке Луговском. По ул.Озерной загорелся частным дом и надворные постройки на площади 106 кв.м. Силами восьми огнеборцев пожар был потушен за 43 минуты.

Следующий вызов пришелся на деревню Монастырка в Каменске-Уральском. По улице Добровольцев горели две частные бани на площади 248 кв.м. 14 пожарных, пять единиц техники и более двух часов потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание.

Еще одна баня вместе с надворными постройками загорелась в поселке Билимбай в Первоуральском городском округе. Пожар на площади 162 кв.м. вспыхнул по улице Ломоносова и был ликвидирован за два часа. В этом помогли 13 сотрудников МЧС м четыре единицы техники.

Другой пожар в частном жилом доме и надворных постройках произошел в поселке Кармак Тугулымского городского округа на улице Железнодорожной. Огонь на площади 200 кв.м. тушили три часа. В ликвидации возгорания были задействованы 4 единицы техники и 12 человек.

Спасатели и редакция Накануне.RU напоминают, что не не следует пренебрегать правилами пожарной безопасности - это может привести к трагическим последствиям.