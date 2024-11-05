Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке советской разведки

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 1980-х — начале 1990-х находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГУР Владимир Винокуров.

По его словам, экс-генсек НАТО отказался от сотрудничества и сообщил норвежской полиции о контактах с агентом Комитета государственной безопасности (КГБ).

В октябре Столтенберг рассказал в интервью Financial Times о том, что он раньше контактировал с советским КГБ. Встречи проходили в 1980-х годах, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) Норвегии. По его словам, он попытался завербовать агента по фамилии Кириллов по просьбе норвежской контрразведки.

Йенс Столтенберг — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, с 2014 года генеральный секретарь НАТО. Ушел в отставку с поста генсека альянса 1 октября 2024 года.

Столтенберг резко критиковал российскую внешнюю политику еще до назначения на пост генсека. Так, 25 марта 2014 года в речи на конференции Норвежской рабочей партии он заявил, что Россия угрожает безопасности и стабильности в Европе.