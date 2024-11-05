В свердловском МВД рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме с водой

05 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

В свердловском МВД рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме с водой

Силовики рассказали новые подробности инцидента с гибелью 9-летнего ребенка в уральском городе Талица. Стало известно, в какой семье воспитывался мальчик, утонувший в яме с ледяной водой.

Все произошло днем 4 ноября: у одного из домов по улице Шашмалова был обнаружен ребенок без признаков жизни. Тело находилось в наполненной водой яме, выкопанной в ходе земельных работ. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за это преступление – до 5 лет лишения свободы.

Как полагают в СК, днем 4 ноября ребенок, проживавший в одном из частных домов по улице Шашмалова, один шел по улице. Проходя возле наполненной водой ямы, которая не была ничем огорожена, он по неустановленной пока причине упал в нее и погиб. Тело мальчика было извлечено родителями.

Яма, в которой утонул 9-летний ребенок в Талице(2024)|Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, погибший воспитывался матерью и отчимом, оба несудимые.

"В семье есть еще младший ребенок – девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по статье 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы №55, в которой обучался погибший малолетний. Смерть малыша не останется безнаказанной", - заверил полковник Горелых.

Как добавили в СК, сейчас допрашиваются родственники мальчика и соседи. Анализируются характеризующая документация в отношении ребенка, а также документы по работам, в ходе которых и была выкопана злополучная яма. Представители организации, занимавшейся проведением работ, будут допрошены в рамках уголовного дела. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы.

Напомним, свою проверку по факту инцидента также начала прокуратура.

Теги: ребенок, утонул, семья, МВД, дело, СК, Талица


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2024 08:30 Мск В Талице 9-летний мальчик утонул, упав в яму, заполненную водой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети