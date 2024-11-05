В свердловском МВД рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме с водой

Силовики рассказали новые подробности инцидента с гибелью 9-летнего ребенка в уральском городе Талица. Стало известно, в какой семье воспитывался мальчик, утонувший в яме с ледяной водой.

Все произошло днем 4 ноября: у одного из домов по улице Шашмалова был обнаружен ребенок без признаков жизни. Тело находилось в наполненной водой яме, выкопанной в ходе земельных работ. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за это преступление – до 5 лет лишения свободы.

Как полагают в СК, днем 4 ноября ребенок, проживавший в одном из частных домов по улице Шашмалова, один шел по улице. Проходя возле наполненной водой ямы, которая не была ничем огорожена, он по неустановленной пока причине упал в нее и погиб. Тело мальчика было извлечено родителями.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, погибший воспитывался матерью и отчимом, оба несудимые.

"В семье есть еще младший ребенок – девочка, посещающая детский садик. Семья на учете в ПДН не состоит. Родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по статье 5.35 КоАП РФ не привлекались. Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы №55, в которой обучался погибший малолетний. Смерть малыша не останется безнаказанной", - заверил полковник Горелых.

Как добавили в СК, сейчас допрашиваются родственники мальчика и соседи. Анализируются характеризующая документация в отношении ребенка, а также документы по работам, в ходе которых и была выкопана злополучная яма. Представители организации, занимавшейся проведением работ, будут допрошены в рамках уголовного дела. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы.

Напомним, свою проверку по факту инцидента также начала прокуратура.