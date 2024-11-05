В Нефтеюганске нашли тело убитого год назад тюменца

В Нефтеюганске следователи раскрыли убийство жителя Тюмени, пропавшего год назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его тело было обнаружено 31 октября, на окраине города, рядом с гаражами. Оно было спрятано в палас за гаражами и засыпано цементной смесь.

Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался36-летний знакомый жертвы. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Сообщается, что убийство было совершено на глазах двух свидетелей. Обвиняемый в течение года запугивал их и угрожал, чтобы они не сообщали в полицию.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.