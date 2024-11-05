Запуск 53 спутников с космодрома Восточный назвали рекордным

Запуск 53 спутников с космодрома Восточный назвали рекордным в истории отечественной космонавтики. Об этом сообщает Роскосмос.

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника российского и зарубежного производства, запущенные с космодрома Восточный в качестве попутной полезной нагрузки.

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного. С учетом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2, одновременный запуск 51 российского космического аппарата стал рекордным в истории отечественной космонавтики", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М". Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.