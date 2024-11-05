Безуглая призвала начать мобилизацию женщин

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала начать мобилизацию женщин. Она заявила, что в местной конституции "нет двух видов людей". Сейчас идет "незаконная дискриминация мужчин", а женщин не трогают. Это неправильно. Нужно выровнять ситуацию. Тогда и мужчин будут меньше гнать на фронт. Поэтому в мобилизации женщин заинтересованы и мужчины.

"Это вам, мужчины, один из факторов, почему нужно поддерживать мобилизацию согражданок", - написала она.

Она предложила отправлять женщин в подразделения охраны, на хозяйственные работы, военные заводы.

Данный вопрос периодически поднимается на Украине, но в последнее время о нем стали говорить чаще из-за огромных военных потерь и сложностей с набором новых людей. Мобилизация встречает все большее сопротивление и неприятие в народе. На днях глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что Украине необходима мобилизация женщин, иначе "нам придется сдаться".

Острота проблемы для местного режима усугубляется массовым дезертирством. Главком ВСУ Сырский попросил Зеленского мобилизовать 40% силовиков, которые хорошо подготовлены и способны остановить обвал фронта, но тот категорически отказался, пишет канал "Резидент". Зеленский сильно боится потерять власть, тем более после потери своей легитимности, когда его пятилетний срок истек, а он, вопреки украинской конституции, остался в кресле президента.