В Астрахани завершил работу молодежный форум межнационального согласия

Молодежный форум в Астрахани объединил около 200 молодых астраханцев и активистов из Кременского подшефного района. Накануне с участниками форума встретился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона поздравил их с Днем народного единства, отметив, что это праздник силы и сплоченности многонациональной России.

«Именно вам предстоит вершить будущее нашей страны, продолжать историю и традиции предков. А мы вас всегда поддержим, вместе преодолеем все трудности и сохраним свое государство свободным и нерушимым», — сказал Игорь Бабушкин.

Глава региона лично пообщался с активистами из Кременского округа. Он сообщил, что в следующем году в подшефном районе планируют отремонтировать Дом культуры. В свою очередь, гости поблагодарили Игоря Бабушкина за особое внимание к их малой родине.

На протяжении трех дней участники рассматривали аспекты национальной политики и разрабатывали проекты в сфере укрепления межнациональных отношений. В дальнейшем их планируют реализовать на территории региона.

Одно из направлений форума — трек «Астрахань-Кременная». В рамках его работы молодые люди из ЛНР изучали культуру страны и Астраханской области, встречались с героями России, военнослужащими СВО и местными волонтерами.

Аналогичный форум был организован в августе этого года в поселке Новоайдар Луганской Народной Республики.