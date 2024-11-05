Виталий Хоценко: Обновили очередные участки дороги Называевск–Исилькуль благодаря нацпроекту

В Омской области продолжается реализация мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Накануне были завершены ремонтные работы на двух отрезках 69 – 70 км и 70 – 72 км трассы Называевск – Исилькуль, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Напомним, ранее стало известно, что дорожники полностью отремонтировали участок 35 – 37 км в границах Называевского района. Губернатор Омской области сообщил о выполнении всех намеченных на этот год работ на территории Исилькульского района.

«Обновили очередные участки дороги Называевск – Исилькуль в Исилькульском районе. Отремонтировали трассу благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», - отметил Виталий Хоценко.

Важно отметить, что модернизация дорожного полотна здесь в 2025 году будет продолжена. В частности, масштабные ремонтные работы по обновлению трассы в следующем году запланировано провести на участке трассы 37 – 43 км. А уже в 2026 году дорожные строители будут осуществлять комплекс мероприятий по обновлению полотна автомобильной дороги на участке 43 – 45 км.