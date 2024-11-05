В Техуниверситете УГМК в Верхней Пышме напишут "Открытую лабораторную"

В эту субботу, 9 ноября, в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме пройдет всероссийская научно-просветительская акция "Открытая лабораторная".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, это мероприятие для желающих узнать про то, как устроен наш мир. Участникам предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. За полтора часа участники напишут лабораторную, узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с завлабом.

Этим завлабом, который будет отвечать на вопросы и помогать участникам лабораторной, станет Елена Арслановна Авраамова – доцент Техуниверситета, преподаватель экологии по авторскому, практико-ориентированному курсу. Участники, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам лабораторной, получат призы от партнеров акции.

Перед началом лабораторной можно будет послушать научно-популярную лекцию "Кибербезопасность в современном мире: как защитить себя в цифровом пространстве". Ее прочтет Сергей Васильевич Горбатов, заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат педагогических наук. Лекция посвящена основным угрозам, с которыми сталкиваются пользователи в цифровом пространстве, а также эффективным методам защиты личной информации и данных.

Принять участие может любой желающий старше 14 лет. В 2023 году на базе Технического университета УГМК участие в акции приняли около 150 человек из городов Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Программа мероприятия 9 ноября:

10:30 – Регистрация

11:00 – Научно-популярная лекция "Кибербезопасность в современном мире: как защитить себя в цифровом пространстве"

12:00 – "Открытая лабораторная".

Регистрация на мероприятие проходит по ссылке.