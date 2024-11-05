Вильфанд: аномально холодная погода ожидается на юге России

Аномально холодная погода ожидается на юге России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Lenta.ru.

На этой неделе на юге европейской части России похолодает — температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Причиной станет перемещение воздушных масс с северо-запада.

"В Краснодарском крае, в Крыму температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, и даже потом сохранится", — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что 5 ноября снег покроет 85 процентов территории России. Осадки пойдут на Дальнем Востоке, Сибири, за исключением юга Западной Сибири и Алтайского края, а также Северо-Западном и Центральном федеральном округах. Однако к концу недели снег снова начнет таять.