Польша обвинила Украину в попытке втянуть ее в войну с Россией

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский обвинил Зеленского в попытке втянуть Варшаву в войну с Россией. Так он охарактеризовал призыв Зеленского сбивать российские ракеты.

"Зеленский хочет, чтобы Польша выпустила ракеты по Украине, а значит, он хочет, чтобы Польша вступила в войну, а значит, он хочет, чтобы Польша была в войне с Россией", – приводит издание слова вице-премьера.

Он добавил, что Зеленский многим обязан Польше, но ведет себя недостойно. Его режиму передавали военную технику, принимали граждан Украины.

"Мне казалось, что в таких ситуациях ты говоришь кому-то спасибо, а не пристаешь к нему", – подчеркнул Гавковский.

При этом на днях Зеленский снова упрекнул Польшу за отказ поставлять военные самолеты. Он уже договорился с НАТО о схеме, по которой Польша должна была передать Украине советские истребители МиГ-29, но поляки нашли причину, чтобы этого не делать.

Помимо Гавковского, Украину обвинил другой польский министр - иностранных дел Радослав Сикорский. Он сказал, глава МИД Украины Андрей Сибига обещал Польше начать решать вопрос эксгумации жертв Волынской резни до конца октября, но своего слова не сдержал.

"Еще раз обращаюсь к властям Украины. Мы это сделаем за наш счет. Все, что нам требуется, – это согласие на эксгумацию", – подчеркнул Сикорский.

Недавно МИД Польши заявил, что Украина должна покаяться за Волынскую резню, иначе членство в ЕС ей не светит. Киевский режим от этого всячески уклоняется.