В Сибири экс-силовик получил срок за аварию с тремя погибшими

В Омске наказан бывший полицейский. Он получил срок за аварию, в которой погибли несколько человек.

Авария случилась вечером 30 января 2022 г. на проезжей части моста имени 60-летия Победы в Омске. Пьяный 40-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб электроосвещения.

40-летний пассажир погиб на месте, двое других пассажиров, 21 и 47 лет, умерли в больнице. Водитель поначалу вину не признавал, однако в суде заявил об обратном. Приговор – 10 лет колонии общего режима, сообщает управление СКР по Омской области.