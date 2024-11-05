Звезда 90-х Овсиенко вернулась к активным гастролям по России

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко объявила о гастрольном туре по России. Ранее ее подозревали в алкоголизме. Певица отрицает зависимость. По данным SHOT, в её райдере действительно нет алкоголя.

Кроме больших концертов, Овсиенко выступит и на корпоративах — в ноябре остались всего три свободные даты.

За 700 тысяч рублей Татьяна споёт все свои хиты: "Колечко", "Дальнобойщик", "Капитан", "Женское счастье" и другие. Артистка ездит с командой из шести человек. На коллектив они требуют две машины бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных, в номерах должны быть чай, кофе, молоко и минералка. И обязательно — 7000 рублей суточных на каждого.

В гримёрке певицу должны ждать апельсиновый, томатный и яблочный соки, также минералка, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай и сливки. Из еды — только нарезки: мясная, рыбная, сырная и овощная. Ещё нужна пепельница.

До конца года у Татьяны Овсиенко запланировано ещё семь концертов.

57-летняя певица в последние годы почти не появлялась на публике и редко выступала.