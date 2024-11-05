Ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду

Исторический рекорд максимальной ставки по вкладам в крупнейших российских банках может быть побит в начале ноября, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что в конце октября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ достигла 20,17% годовых. Она была выше только в начале марта 2022 года — 20,51% годовых.

По данным издания, в период новогодних маркетинговых акций ставки могут доходить до 30% годовых.

Изменение ставок связано с последним увеличением Центробанком России ключевой ставки. Напомним, 25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордного 21%. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре. По ее словам, Центробанк начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво снижаться.