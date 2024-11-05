В Челябинске произошла массовая драка на чемпионате России по регболу

Во время финальной игры чемпионата России по регболу в Челябинске произошла драка – сперва между самими игроками, а затем и между зрителями. Инцидент случился 4 ноября и был запечатлен на трансляции финального матча.

"В заключительном матче на поле встретились сборные Красноярского края и Чувашской республики. Драка произошла на 14-й минуте первого периода, когда команда из Красноярска вела со счетом 6:2", — сообщается в трансляции. Столкновения между сборными начались на паркете. Через какое-то время к выяснению отношений присоединились и зрители. После того как эмоции поутихли, сборные продолжили игру.

Победу в чемпионате России по регболу в 2024 году одержала сборная Красноярского края, следом идет Чувашская республика. На третьем месте оказались игроки из Новосибирской области.

Регбол — контактный командный вид спорта, является синтезом сразу трех видов спорта: баскетбола, борьбы и регби.