Российские школы ищут учителей-пенсионеров?

Доля вакансий в России для людей старше 55 лет в сфере культуры и образования выросла в третьем квартале 2024 года на 65%. Для сравнения, в сфере услуг рост составил всего 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", пишет ТАСС.

Эти данные могут свидетельствовать о попытке закрыть дефицит школьных учителей пенсионерами. И может быть связано с тем, что зарплатные ожидания пенсионеров или предпенсионеров, дорабатывающих до пенсии, обычно ниже. Зарплаты учителей этому как раз соответствуют: медианная зарплата российского учителя на одну ставку "чистыми" составляет порядка 20 тыс. рублей. В этом нет ничего удивительного, так как оклад учителя почти во всех регионах ниже МРОТ и оценивается на уровне сторожа или дворника.

Некоторые эксперты говорят, что в школах все держится на учителях старшего поколения. Молодежь же в школах не задерживается. По данным аудита в 36 регионах движения "Родная школа, возглавляемого членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук Алексеем Савватеевым, в российских школах более половины учителей имеют возраст старше 52 лет. А именно, 21% учителей находятся в предпенсионном возрасте от 52 до 57 лет, 35% - пенсионеры в возрасте от 58 лет и старше, и только 15% - молодые учителя специалисты со стажем работы в школе до 5 лет.

В октябре стало известно, что власти Омской области планируют бороться с нехваткой учителей в школах с помощью пенсионеров, переселенцев и безработных.

"Педагоги обязательно появятся. Часть вакансий будет замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами образовательных организаций", — написал министр образования региона Иван Кротт.

Только по вакансиям (то есть с учетом перегрузки остальных учителей) в школах Омска не хватает около 500 педагогов. Самый большой дефицит среди учителей математики - 66 вакансий. А найти хорошо знающего и умеющего преподавать математику молодого учителя не так просто. Савватеев, побывавший в школах почти всех регионов России, утверждает, что на местах положение аховое: кадровая катастрофа достигла таких масштабов, что даже в европейской части страны во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики. В результате ту же математику подчас ведет историк, а физику - физкультурник, и это практикуется повсеместно. Это и есть "внутренние ресурсы образовательных организаций", о которых упомянул омский министр.

Привлечение пенсионеров, получивших советское образование, имеет и ты выгоду, что их уровень в среднем выше уровня современных выпускников. К слову, последних работодатели на днях оценили всего в 2,5 балла. И хотя речь шла о выпускниках в целом, результаты показывают плачевное состояние системы образования в стране.

В профсоюзе "Учитель" недавно оценили дефицит педагогов в 450 тысяч человек. Мы же оцениваем его в 800 тысяч, если считать нормой, чтобы один учитель работал на ставку. Последняя цифра вытекает из того, что 1,2 млн учителей, по разным данным, работают в среднем на 1,7-1,8 ставки, то "тянут" не менее 2 млн ставок.