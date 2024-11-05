Российские школы ищут учителей-пенсионеров?

05 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Российские школы ищут учителей-пенсионеров?

Доля вакансий в России для людей старше 55 лет в сфере культуры и образования выросла в третьем квартале 2024 года на 65%. Для сравнения, в сфере услуг рост составил всего 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", пишет ТАСС.
Читайте также:

Эти данные могут свидетельствовать о попытке закрыть дефицит школьных учителей пенсионерами. И может быть связано с тем, что зарплатные ожидания пенсионеров или предпенсионеров, дорабатывающих до пенсии, обычно ниже. Зарплаты учителей этому как раз соответствуют: медианная зарплата российского учителя на одну ставку "чистыми" составляет порядка 20 тыс. рублей. В этом нет ничего удивительного, так как оклад учителя почти во всех регионах ниже МРОТ и оценивается на уровне сторожа или дворника.

Некоторые эксперты говорят, что в школах все держится на учителях старшего поколения. Молодежь же в школах не задерживается. По данным аудита в 36 регионах движения "Родная школа, возглавляемого членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук Алексеем Савватеевым, в российских школах более половины учителей имеют возраст старше 52 лет. А именно, 21% учителей находятся в предпенсионном возрасте от 52 до 57 лет, 35% - пенсионеры в возрасте от 58 лет и старше, и только 15% - молодые учителя специалисты со стажем работы в школе до 5 лет.

В октябре стало известно, что власти Омской области планируют бороться с нехваткой учителей в школах с помощью пенсионеров, переселенцев и безработных.

"Педагоги обязательно появятся. Часть вакансий будет замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами образовательных организаций", — написал министр образования региона Иван Кротт.

Только по вакансиям (то есть с учетом перегрузки остальных учителей) в школах Омска не хватает около 500 педагогов. Самый большой дефицит среди учителей математики - 66 вакансий. А найти хорошо знающего и умеющего преподавать математику молодого учителя не так просто. Савватеев, побывавший в школах почти всех регионов России, утверждает, что на местах положение аховое: кадровая катастрофа достигла таких масштабов, что даже в европейской части страны во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики. В результате ту же математику подчас ведет историк, а физику - физкультурник, и это практикуется повсеместно. Это и есть "внутренние ресурсы образовательных организаций", о которых упомянул омский министр.

Привлечение пенсионеров, получивших советское образование, имеет и ты выгоду, что их уровень в среднем выше уровня современных выпускников. К слову, последних работодатели на днях оценили всего в 2,5 балла. И хотя речь шла о выпускниках в целом, результаты показывают плачевное состояние системы образования в стране.

В профсоюзе "Учитель" недавно оценили дефицит педагогов в 450 тысяч человек. Мы же оцениваем его в 800 тысяч, если считать нормой, чтобы один учитель работал на ставку. Последняя цифра вытекает из того, что 1,2 млн учителей, по разным данным, работают в среднем на 1,7-1,8 ставки, то "тянут" не менее 2 млн ставок.

Теги: школа, учителя, пенсионеры, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети