"Аэрофлот" "полетел" за туроператором

"Аэрофлот" захотел увеличить свое присутствие в туристическом сегменте. Запланирован рост в полтора раза за три года. Таким амбиции национального перевозчика заложены в новый контракт по выбору туроператора.

Сейчас у авиакомпании есть контракт с "Библио-Глобусом", подписанный в марте 2023 г. и действующий три года. На фоне этого перевозчик начал прием заявок о запросе цен на новый трехлетний контракт на перевозки в составе турпакетов.

Согласно условиям документа, "Аэрофлот" предоставит туроператору блоки на 12,5 млн кресел на своих рейсах по 65 международным (МВЛ) и 24 внутрироссийским (ВВЛ) направлениям. Предполагается, что 75% пассажиров придется на зарубежные рейсы. Заявки принимают до 11 ноября. Объем кресел по действующему контракту с туроператором уже почти исчерпан, пишет "Ъ".

В августе выяснилось, что цены на отдых в России за год выросли на 14%. Турпоток за год вырос почти на 12% – до 39 млн человек (в первом полугодии). Крым, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне 2023 г.