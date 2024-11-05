Минный шлагбаум установили российские военные под Курском
Минный шлагбаум установили российские военные под Курском, сообщает Министерство обороны России.
ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Таким образом удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.
Шлагбаум установили тульские разведчики-десантники. Ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений. ВСУ использовали западную инженерную технику, чтобы с большой периодичностью нарушать госграницу в Глушковском районе.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль дамбу в Курской области.