Минный шлагбаум установили российские военные под Курском

Минный шлагбаум установили российские военные под Курском, сообщает Министерство обороны России.

ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Таким образом удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.

Шлагбаум установили тульские разведчики-десантники. Ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений. ВСУ использовали западную инженерную технику, чтобы с большой периодичностью нарушать госграницу в Глушковском районе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль дамбу в Курской области.