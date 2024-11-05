В Березниках из-за коммунальной аварии закрыты 16 корпусов детских садов и семь школ

В Березниках из-за коммунальной аварии закрыты 16 корпусов детских садов и семь школ, из них шесть – на каникулах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Алексей Казаченко.

Управление образование оповестило родителей детей о закрытии учреждений через чаты.

Накануне было восстановлено электроснабжение в Орле, Пешково, Турлавы, Огурдино, Пыскоре, Шишкино, Левино, Сгорки, Верхних и Нижних Новинках, Лемзере, Романово, Малом Романово, Пермяково, Троицке, Дурино, Круглом руднике, Заполье.

От ОРЭС задействованы 10 бригад, 40 человек, 17 единиц техники. От МРСК – 8 бригад, 30 человек, 18 единиц техники. Согласовали режим работы до 23:00.

На водозаборе "Извер" устранили несколько обрывов проводов на ЛЭП. Линию полностью восстановить не успели, скважины не запитаны. Аварийные работы продолжили сегодня утром. На водозаборе "Усолка" запустили еще семь скважин.

Напомним, вечером, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность поврежденных участков составила до 10 километров.